 جورجيا تسحب قانون العملاء الأجانب المقترح بعد احتجاجات - بوابة الشروق
الخميس 9 مارس 2023 11:09 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد التوسع في استيراد الدجاج البرازيلي لحل أزمة الدواجن؟

النتـائـج تصويت

جورجيا تسحب قانون العملاء الأجانب المقترح بعد احتجاجات

علم جورجيا
علم جورجيا
د ب أ
نشر في: الخميس 9 مارس 2023 - 10:46 ص | آخر تحديث: الخميس 9 مارس 2023 - 10:46 ص

أعلن حزب الحلم الحاكم في جورجيا، اليوم الخميس، سحب نواب البرلمان لمشروع قانون "العملاء الأجانب" المقترح، بعد أيام من الاحتجاجات التي تم تنظيمها ضده.

ويأتي الإعلان المفاجئ عن سحب مشروع القانون، بعد أن صادق البرلمان في جمهورية جورجيا الواقعة في منطقة جنوب القوقاز، على القانون المقترح الذي يحمل اسم "شفافية النفوذ الأجنبي"، في قراءة أولى أمس الأول الثلاثاء.

وأدى مشروع القانون المقترح، الذي يهدف رسميا إلى الكشف عن تدفقات الأموال القادمة من الخارج، إلى تنظيم مظاهرات حاشدة في العاصمة تبليسي استمرت ليومين، حيث يخشى منتقدوه من أن يكون ذريعة تستغلها الحكومة لقمع المعارضة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك