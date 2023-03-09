جورجيا تسحب قانون العملاء الأجانب المقترح بعد احتجاجات

أعلن حزب الحلم الحاكم في جورجيا، اليوم الخميس، سحب نواب البرلمان لمشروع قانون "العملاء الأجانب" المقترح، بعد أيام من الاحتجاجات التي تم تنظيمها ضده.

ويأتي الإعلان المفاجئ عن سحب مشروع القانون، بعد أن صادق البرلمان في جمهورية جورجيا الواقعة في منطقة جنوب القوقاز، على القانون المقترح الذي يحمل اسم "شفافية النفوذ الأجنبي"، في قراءة أولى أمس الأول الثلاثاء.

وأدى مشروع القانون المقترح، الذي يهدف رسميا إلى الكشف عن تدفقات الأموال القادمة من الخارج، إلى تنظيم مظاهرات حاشدة في العاصمة تبليسي استمرت ليومين، حيث يخشى منتقدوه من أن يكون ذريعة تستغلها الحكومة لقمع المعارضة.