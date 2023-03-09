بايرن يكرس عقدته لسان جيرمان ويبلغ دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا

واصل بايرن ميونخ تكريس عقدته لضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي، وتأهل على حسابه لدور الثمانية في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بعدما تغلب عليه 2 / صفر، اليوم الأربعاء، في إياب دور الـ16 للمسابقة القارية.

وافتتح النجم الكاميروني المخضرم إيريك مكسيم تشوبو موتينج التسجيل لمصلحة بايرن في الدقيقة 61 من عمر المباراة، التي أقيمت على ملعب (أليانز أرينا)، معقل الفريق الألماني.

وأضاف (البديل) سيرج نابري الهدف الثاني لبايرن في الدقيقة 90، بعد مرور 4 دقائق فقط على نزوله إلى أرض الملعب قادما من مقاعد البدلاء.

واقتنص بايرن بطاقة الترشح لدور الثمانية في البطولة التي توج بها 6 مرات عن جدارة، بعدما كرر اليوم فوزه على سان جيرمان، بعدما سبق أن تغلب 1 / صفر على الفريق الفرنسي في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب (حديقة الأمراء)، بالعاصمة الفرنسية باريس الشهر الماضي، ليفوز 3 / صفر على منافسه في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

ويعد هذا هو الفوز الثالث على التوالي الذي يحققه بايرن على سان جيرمان، الذي مازال يبحث عن لقبه الأول في دوري الأبطال حتى الآن، علما بأنه الفوز الخامس الذي يحققه الفريق الألماني على نظيره الفرنسي خلال آخر 6 لقاءات جرت بينهما في دوري الأبطال، والتي كان من بينها نهائي نسخة المسابقة موسم 2019/2020، الذي حسمه النادي البافاري لصالحه بالفوز 1 / صفر.