استشهاد 3 فلسطينيين على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، استشهاد ثلاثة فلسطينيين برصاص قوات إسرائيلية بالقرب من قرية قريبة من مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وأفادت الإذاعة الفلسطينية، نقلا عن سكان، بأن القوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت أيضا بلدة جبع بجنوب جنين وطوقت منزلا وقع فيه تبادل لإطلاق النار واعتقلت شخصا قبل انسحابها، بحسب وكالة رويترز.

ولم يصدر الجيش الإسرائيلي، تعليقا حتى الآن لكن وزير الأمن الوطني إيتمار بن جفير، أصدر بيانا أكد فيه استشهاد الثلاثة، مشيدا "بالعمل الدقيق والقضاء على من فتحوا النار على مقاتلينا".

وقالت إذاعة حماس، إن القوات الإسرائيلية استهدفت جماعة اسمها كتيبة جبع وقتلت زعيمها.

وجاءت العملية بعد أيام من مداهمة إسرائيلية على مخيم للاجئين في جنين وقتلت خلالها 6 مقاتلين فلسطينيين من بينهم مسلح من حماس يشتبه في أنه قتل مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية يوم 26 فبراير.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن فتى يبلغ من العمر 14 عاما، أصيب خلال المواجهات التي اندلعت في جنين في أثناء المداهمة الإسرائيلية، توفي متأثرا بجراحه.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي مداهمات شبه يومية في أنحاء الضفة الغربية منذ شهور، واعتقلت الآلاف وقتلت أكثر من 200 فلسطيني، من بينهم مقاتلون ومدنيون. وخلال الفترة نفسها، لقي أكثر من 40 إسرائيليا حتفهم في هجمات شنها فلسطينيون.