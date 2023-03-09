 الخارجية الفلسطينية تدين جرائم الاحتلال المتصاعدة وتحمل حكومة نتنياهو مسؤولية تداعياتها - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الخارجية الفلسطينية تدين جرائم الاحتلال المتصاعدة وتحمل حكومة نتنياهو مسؤولية تداعياتها


نشر في: الخميس 9 مارس 2023 - 8:56 ص | آخر تحديث: الخميس 9 مارس 2023 - 8:56 ص

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إرهاب الاحتلال وجرائمه المتصاعدة، والتي كان آخرها إعدام ثلاثة شبان في جنين، صباح اليوم /الخميس/.
وحملت الوزارة، في بيان صحفي، اليوم /الخميس/، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية المباشرة عن هذه الجرائم وتداعياتها ومخاطرها لتفجير ساحة الصراع، وتحملها أيضا المسؤولية عن محاولاتها لاستبدال الطابع السياسي للصراع بحلول عسكرية إجرامية.
وأضافت أن فشل المجتمع الدولي في توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني يشجع الاحتلال على الإمعان في ارتكاب المزيد من الجرائم، كما أن إفلات إسرائيل المستمر من العقاب يسهل عليها الاستمرار بالتنكيل بالشعب الفلسطيني، وهو ما يتطلب من الجنائية الدولية الخروج عن صمتها وإنهاء تحقيقاتها وإصدار مذكرات جلب وتوقيف بحق مجرمي الحرب الإسرائيليين.


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