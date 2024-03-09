حماس: الحرب في غزة أسفرت عن أضرار بـ30 مليار دولار و80% نسبة الدمار بمباني القطاع

ذكر المكتب الإعلامي التابع لحركة حماس، اليوم السبت، أن الحرب في غزة أسفرت عن أضرار بقيمة 30 مليار دولار، وقدرت نسبة الدمار في مباني مدينة غزة بـ80%.



وأضاف المكتب أن الأضرار العامة لحقت بمبان سكنية ومنشآت اقتصادية وبنى تحتية مثل الطرق والكهرباء ومواسير المياه وأنظمة الصرف الصحي.



وتشن إسرائيل حربا على غزة منذ السابع من أكتوبر. وتشمل الحرب التي تشنها إسرائيل عمليات قصف ضخمة لبلدات ومناطق سكنية ذات كثافة سكانية مرتفعة في قطاع غزة. وانتقد حلفاء مثل الولايات المتحدة كثافة العمل العسكري الإسرائيلي الذي يتسبب في سقوط العديد من الضحايا بين السكان المدنيين.



ويزعم الجيش الإسرائيلي أنه يعتزم القضاء على حركة حماس وتحرير الرهائن.



وتقول إسرائيل إن "مقاتلي حركة حماس يختبئون خلف السكان المدنيين ويشغلون منشآت عسكرية ومخازن أسلحة ومراكز قيادة في وسط المناطق السكنية".