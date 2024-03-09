حبس عصابة الأموال المزورة بالزيتون

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قررت نيابة الزيتون حبس تشكيل عصابي 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بتزوير العملات المالية وترويجها بمنطقة الزيتون بالقاهرة، كما أمرت النيابة باستعجال تحريات المباحث حول الصحيفة الجنائية الخاصة بالمتهمين.

كانت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بمشاركة قطاع الأمن العام أكدت تشكيل 7 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" عصابة لترويج العملات المالية المزورة واستخدامها فى شراء المنتجات بمنطقة الزيتون.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبحوزتهم مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" مزورة وأقروا بتحصلهم على العملات المالية المقلدة من عاطل له معلومات جنائية، وشقيقه - مقيمان بدائرة قسم شرطة الزيتون.

وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبط المتهمين وعُثر بحوزتهما على (مبالغ مالية "مُقلدة" - مبلغ مالى "صحيح"– الأدوات والأجهزة والأوراق المُستخدمة فى التزوير - ٢ وحدة تخزين "فلاشة" تحتوى على آثار ودلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.