انطلقت منذ قليل منافسات نهائي الفردي ببطولة كأس العالم للخماسي الحديث والتي تستضيفها مصر في الفترة من 5 إلى 10 مارس الجاري على ملاعب الجامعة الأمريكية بالتجمع الخامس.

وتشارك اللاعبة سلمى عبدالمقصود في نهائي السيدات، بينما يشارك الرباعي أحمد الجندي، ومهند شعبان، وأحمد أشرف، ومعتز وائل في نهائي الرجال.

وتبدأ منافسات اليوم بنهائي السيدات حيث أقيمت قرعة الخيول في الساعة التاسعة صباحًا، وفي الساعة 10.20 بداية مسابقة الفروسية، وفي تمام الساعة الحادية عشرة تقام نظام النقاط الإضافية للسلاح، وتبدأ مسابقة السباحة في الساعة الحادية عشرة والنصف، ثم تبدأ مسابقة الليزر- رن في الساعة الثانية عشرة ظهرًا، وأخيرًا يتم توزيع الجوائز.

وعقب انتهاء نهائي السيدات، تبدأ قرعة الخيول لنهائي الرجال في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، ثم تبدأ مسابقة الفروسية في الساعة 2.20، ثم نظام النقاط الإضافية للسلاح في الساعة الثالثة عصرًا، وتبدأ مسابقة السباحة الساعة 3.30، ثم تقام مسابقة الليزر- رن في الساعة الرابعة عصرًا، وأخيرًا يتم توزيع الجوائز.

وبحسب نظام البطولة يشارك في الدور النهائي 18 لاعبا بواقع 9 لاعبين من كل مجموعة من مجموعات الدور نصف النهائي.

ومن المقرر أن تختتم البطولة غدًا الأحد بمسابقة نهائي التتابع المختلط.

وكان الاتحاد الدولي للخماسي الحديث قد أسند لمصر تنظيم البطولة الافتتاحية لسلسلة كأس العالم المؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية باريس 2024، على مدار ثلاث سنوات بدأت عام 2022 مرورا بعام 2023 والعام الجاري 2024.

يذكر أن سلسلة بطولات كأس العالم للخماسي الحديث تشتمل على 4 بطولات كأس عالم بالإضافة إلى بطولة نهائي كأس العالم.

وتكمن أهمية البطولة في كونها تجمع أفضل اللاعبين على مستوى العالم من أجل حصد نقاط لتحسين التصنيف الأولمبي المؤهل لأولمبياد باريس 2024.