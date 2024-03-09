الغرفة التجارية بالإسكندرية تعقد اجتماعًا للجمارك المصرية والليبية لبحث التعاون

عقدت الغرفة التجارية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل، اليوم السبت، اجتماعًا مشتركًا للجمارك المصرية والليبية الخاص بمنفذ السلوم البري ومنفذ امساعد البري، بمشاركة وفد ليبي مكون من: "مدير مديرية جمارك طبرق العميد سالم الباح، ورئيس مركز امساعد البري العميد مرعي إبراهيم عبدالغني، ومحمد رافع مدير عام الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة، ومكلف من اتحاد الغرف التجارية الليبية.

ومن الجانب المصري، شارك أمين صندوق غرفة الإسكندرية الدكتور ياسر المناويشي، ورئيس الإدارة المركزية لجمارك المنطقة الغربية بالمنطقة الشمالية والغربية الدكتورة حنان شوقي محمد، ومدير عام الإدارة العامة لجمرك السلوم خالد الشربيني، ومدير إدارة الإفراج المؤقت بالإدارة العامة لجمرك السلوم الدكتور أحمد عيد، ومدير إدارة بالمكتب الفني للإدارة المركزية لجمارك المنطقة الغربية محمد لبيب، ورئيس لجنة جمركية بالإدارة العامة للمنافذ والفروع علي الدبور، ونائب ثان شعبة المستخلصين بالغرفة محمد العرجاوي.

وبحسب بيان للغرفة، استهدف اللقاء مناقشة التعاون بين الجانبين المصري والليبي، فيما يخص آليات وتنظيم العمل بالجمارك، خاصة بمنفذي السلوم البري.

من جانبها، رحبت رئيس الإدارة المركزية لجمارك المنطقة الغربية بالمنطقة الشمالية والغربية الدكتورة حنان شوقي محمد، بالتعاون مع الجانب الليبي، مؤكدة أن الهدف من اللقاء بحث آليات التعاون مع أشقائنا الليبيين فيما يخص البضائع والشحنات التي تمر بين مصر وليبيا.

وأكدت ضرورة التعاون لتسهيل مرور الشحنات المختلفة والسيارات، بما فيها سيارات الإسعاف من وإلى ليبيا، مع اتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم وقوع أية مخالفات.

كما تم مناقشة آليات وضع ضوابط لتنظيم عملية التصدير من مصر إلى ليبيا، بما لا يعرقل عملية التبادل التجاري، وفي نفس الوقت لا يضر بالمواطن الليبي.

وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على عدد من التوصيات لمخاطبة الجهات المعنية واللازمة فيما يتعلق بالتبادل التجاري بين الجانبين.