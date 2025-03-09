تلجراف: جاسوس روسي خطط لتشكيل جيش من المرتزقة في ليبيا

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كشف تحقيق استقصائي، نشرته صحيفة "تلجراف" البريطانية، اليوم الأحد، أن الجاسوس الروسي يان مارساليك خطط لتشكيل جيش من المرتزقة للسيطرة على طرق الهجرة عبر ليبيا.

وأوضحت الصحيفة البريطانية، أن "مارساليك أدخل أول قوة روسية لليبيا وهو ما عزز شكوكا بتورطه بعمليات تزعزع استقرار أوروبا عبر الهجرة".

ووفقاً للصحيفة فإن العميل الروسي مارساليك شارك في إعادة تنظيم مصالح فاجنر في المنطقة بعد وفاة بريجوجين.

وأشارت تليجراف إلى أن مخطط العميل الروسي تم الكشف عن تفاصيله منذ يومين في بريطانيا بعد إدانة خلية تجسس كان يديرها.

وأوضحت أن تدفق المهاجرين هدف استراتيجي لبوتين بعدما أصبحت الهجرة عاملا حاسما في الانتخابات الأوروبية.

ووفقاً للصحيفة فإن المرتزقة بمن فيهم فاجنر يغذون الهجرة لأوروبا من خلال زيادة عدم الاستقرار والعنف في أفريقيا، موضحاً أنه تم تجاهل تحذيرات مسئولين في ألمانيا والنمسا بشأن علاقة هذا المخطط بروسي.