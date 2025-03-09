ارتفاع عدد المنازل المتضررة جراء القصف العرضي بكوريا الجنوبية إلى 142

ارتفع عدد المنازل المتضررة جراء القصف العرضي الذي وقع الأسبوع الماضي في إحدى القرى بشمالي كوريا الجنوبية من 58 إلى 142 منزلا، وذلك بعد إجراء مسح ثان، وفقا لما أعلنته الحكومة المحلية اليوم الأحد.

وذكرت وكالة انباء يونهاب الكورية الجنوبية أن القرية الواقعة في بوشيون، على بعد 40 كيلومترا شمال العاصمة سول، تعرضت لأضرار واسعة النطاق بعد أن قامت مقاتلتان من طراز كيه إف-16 بإلقاء ثماني قنابل من طراز إم كيه-82 بشكل غير طبيعي خارج نطاق التدريب خلال مناورات بالذخيرة الحية يوم الخميس.

وفي البداية، تم الإبلاغ عن تضرر 58 منزلا، لكن العدد ارتفع إلى 99 منزلا بحلول صباح السبت، ثم ارتفع مجددا إلى 142 منزلا بعد المسح الثاني، وفقا لحكومة بلدية بوشيون.

وأفادت السلطات أن 22 أسرة أخلت منازلها، في حين عادت 9 أسر إلى منازلها بعد تنفيذ أعمال ترميم جزئية.

كما تم تسجيل اصابتين إضافيتين ليرتفع عدد المدنيين المصابين جراء الحادث إلى 19 مصابا.

وبدأت وزارة الداخلية والحكومات المحلية لكل من مقاطعة جيونجي ومدينة بوشيون بإجراء مسح ثالث لتقييم الأضرار وفحص إجراءات السلامة في وقت سابق من اليوم.