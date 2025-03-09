المبعوث الأمريكي لشئون الرهائن: رغم تفهمي لمخاوف إسرائيل بشأن المحادثات مع حماس فإن أمريكا ليست وكيلا لإسرائيل

قال المبعوث الأمريكي لشؤون الرهائن، آدم بوهلر، اليوم الأحد، إنه رغم تفهمه لمخاوف إسرائيل بشأن المحادثات الأمريكية المباشرة مع حماس، فإن الولايات المتحدة "ليست وكيلا لإسرائيل".

وكان مستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، رون ديرمر قد أدان، بعد ساعات من لقاء بوهلر مع مسؤول سياسي رفيع المستوى في حركة حماس، تقديم الولايات المتحدة مقترحات دون موافقة إسرائيل، وذلك خلال مكالمة هاتفية اتسمت بالحدة الأسبوع الماضي، وفقا لما ذكره في سبق صحفي باراك رافيد مراسل الشؤون الخارجية في موقع أكسيوس الأمريكي.

وأفادت مصادر لموقع أكسيوس بأن بوهلر أكد أنه لم يقترب من التوصل إلى اتفاق مع حماس بعد الاجتماعات في الدوحة، والتي تركزت إلى حد كبير على تأمين الإفراج عن الرهينة الأمريكي إيدان ألكسندر، واستعادة جثث أربعة رهائن أمريكيين متوفين.

لكن بوهلر وصف، في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" اليوم الأحد، المحادثات مع حماس بأنها "مفيدة للغاية"، وقال في وقت لاحق إنه يعتقد أن "شيئا ما قد يتحقق في غضون أسابيع".

وأضاف: "أعتقد أن هناك اتفاقا يمكن من خلاله إطلاق سراح جميع الأسرى، وليس الأمريكيين فقط."

وأوضح بوهلر أنه "يتفهم" رفض كبار القادة الإسرائيليين لاجتماعاته، لكنه شدد على أن الولايات المتحدة "ليست وكيلا لإسرائيل" ولديها "مصالح محددة على المحك".

وذكر بوهلر أنه أراد استيضاح رؤية لنهاية "واقعية" لدور حماس خلال المحادثات.

وتابع بوهلر: "الواقع أن ما أردت القيام به هو تحريك بعض المفاوضات التي كانت في وضع هش للغاية."