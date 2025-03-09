قومي المرأة بشمال سيناء يوزع وجبات رمضانية بأحياء العريش ضمن مبادرة مطبخ المصرية

تواصل فعاليات مبادرة "مطبخ المصرية"، التي ينفذها المجلس القومي للمرأة بمحافظة شمال سيناء، وذلك في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.



وأكدت إحسان الغالي، مقرر المجلس القومي للمرأة بشمال سيناء، أنه تم اليوم الأحد، إنتاج 230 من وجبات وتوزيعها بقرى حي العبور، وشارع أسيوط في مركز العريش والتابعة لقرى حياه كريمة بالمحافظة.

يذكر أن "مطبخ المصرية"، ينفذه المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع وزارة الأوقاف، ومؤسسة حياه كريمة في جميع محافظات الجمهورية.

ويُعد "مطبخ المصرية" مطبخ مجتمعي ذو بعد تنموي مستدام، يقوم على توفير فرص تدريب وإنتاج حرفي للسيدات باستغلال مهاراتهن الخاصة بالطبخ، وإعداد الوجبات ليصبحن طاهيات محترفات.

كما يقدم "مطبخ المصرية"، خدمة إطعام الأسر الأكثر احتياجا كأحد مخرجات هذا التدريب، حيث تلقت السيدات تدريبا على يد أحد الطهاء الماهرين بالمحافظة، للتعرف على طرق التخطيط وطلب وإعداد وتجهيز الأغذية للولائم الكبرى، والوجبات الجاهزة، وطرق حساب الكميات الاقتصادية والالتزام بمعايير جودة الغذاء، والتخطيط للقوى العاملة المساعدةً في المطبخ.