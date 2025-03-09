 العيناوي يقود لانس للفوز أمام مارسيليا في الدوري الفرنسي الممتاز - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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العيناوي يقود لانس للفوز أمام مارسيليا في الدوري الفرنسي الممتاز

د ب أ
نشر في: الأحد 9 مارس 2025 - 1:09 ص | آخر تحديث: الأحد 9 مارس 2025 - 1:09 ص

سقط أولمبيك مارسيليا بهدف نظيف على ملعبه ووسط جماهيره أمام لانس، ضمن منافسات الجولة 25 بالدوري الفرنسي لكرة القدم، اليوم السبت.

وانتزع لانس نقاط المباراة بهدف قاتل، سجله المغربي نيل العيناوي في الدقيقة 94.

ورفع العيناوي رصيده إلى 4 أهداف في الدوري الفرنسي، هذا الموسم، مواصلا التألق بالتسجيل للجولة الثالثة على التوالي، بعدما هز شباك كل من نانت ولوهافر، في الجولتين السابقتين.

وكسر لانس بهذا الفوز سلسلة من 4 هزائم متتالية، ليرفع رصيده إلى 36 نقطة في المركز الثامن، ويعزز فرصه في المنافسة على إحدى البطاقات المؤهلة للبطولات الأوروبية.

أما أولمبيك مارسيليا فقد تجمد رصيده عند 49 نقطة، في المركز الثاني، ليقرب غريمه باريس سان جيرمان من لقب الدوري، بعد ابتعاده في الصدارة بفارق 16 نقطة.

وتلقى فريق مارسيليا خسارته السادسة في الدوري الفرنسي، هذا الموسم، والثالثة له وسط جماهيره في ملعب فيلودروم.


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