الخطيب يهنيء طائرة الأهلي بالتتويج بالسوبر المحلي على حساب الزمالك

وجه محمود الخطيب، رئيس النادي، التهنئة للاعبي الفريق الأول للكرة الطائرة «رجال» وجهازهم الفني والإداري والطبي، بمناسبة الفوز ببطولة السوبر المصري للمرة الثالثة على التوالي.

وأشاد بالروح العالية للاعبين وإصرارهم على الفوز وإسعاد جماهير الأهلي.

وقال إن تحقيق هذه البطولة يعكس الجهود الكبيرة التي بذلها الجهاز الفني واللاعبون خلال الفترة الماضية، وفي ذات الوقت يحملهم مسئولية كبيرة تجاه ناديهم وجماهيرهم فيما هو قادم من بطولات على المستويين المحلي والقاري.

وأكد الخطيب على ثقته الكبيرة في منظومة الفريق، وأن الجميع سوف يضاعف من جهوده وتركيزه لإحراز المزيد من الانتصارات، ويتبوأ النادي المكانة التي يستحقها على جميع المستويات.