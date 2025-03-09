 سيدة وزنها 300 بالدقهلية: أريد التخلص من السمنة.. ووالدها يطالب المسئولين بتوفير علاج - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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سيدة وزنها 300 بالدقهلية: أريد التخلص من السمنة.. ووالدها يطالب المسئولين بتوفير علاج

نعمان سمير
نشر في: الأحد 9 مارس 2025 - 10:52 ص | آخر تحديث: الأحد 9 مارس 2025 - 10:55 ص

استغاثت سيدة تبلغ من العمر 28 عاما، تدعى "إ. ع. ال. ال"، من مدينة بني عبيد التابعة لمحافظة الدقهلية، من السمنة المفرطة.

وقالت "إ"، لـ"الشروق"، إنها غير متزوجة ووزنها اقترب من الـ300 كيلو، وتعاني من عدة أمراض وإعاقة بسيطة ولديها مشاكل في الكبد والطحال.

وأضافت أنها تريد أن تتخلص من السمنة بعد أن تسببت في ضعف حركتها، وعدم خروجها من المنزل، فضلا عن تنمر البعض عليها؛ مما يتسبب في الحرج لها.

وتعيش "إ"، مع والدها المسن والذي يعمل عامل نظافة، وتواجه صعوبات كبيرة في الحركة داخل المنزل، حيث تحتاج إلى مساعدة حتى في أداء أبسط المهام اليومية.

وقال والدها، إنه يشعر بالعجز عندما أراها تعاني، ويتمنى أن تجد المساعدة التي تحتاجها.

وأشار إلى أن ابنته حاولت اتباع أنظمة غذائية مختلفة، لكن حالتها الصحية المعقدة جعلت من الصعب عليها الاستمرار، مطالبا الجهات المعنية بتوفير برنامج علاجي متكامل يشمل الجوانب الطبية والنفسية.

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