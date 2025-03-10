زيلينسكي يؤكد توجهه إلى السعودية لمواصلة محادثات السلام

بعد إجراء أول محادثات استكشافية بين المفاوضين الأوكرانيين والأمريكيين في السعودية حول مسار محتمل لتحقيق السلام في أوكرانيا، يعتزم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي التوجه إلى جدة.

وأكد زيلينسكي، مساء اليوم الأحد، في خطابه اليومي المصور، قائلا: "سنواصل العمل من أجل السلام غدا، سأزور السعودية"، مشيرا أيضا إلى مشاركته في المفاوضات.

وأضاف زيلينسكي أن المحادثات الأولى بين المفاوضين كانت مرضية بالفعل، قائلا: "نأمل في تحقيق نتائج، سواء فيما يتعلق بالسلام أو بالدعم الإضافي".

ويشارك وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في المحادثات مع أوكرانيا في السعودية، ومن المقرر أن يغادر إلى جدة غدا الاثنين لمناقشة حل محتمل مع الجانب الأوكراني للحرب الروسية على البلاد، وفقا لما أعلنته وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن.

ومن بين المسؤولين الأوكرانيين الحاضرين في الاجتماع بالسعودية، بالإضافة إلى زيلينسكي، رئيس موظفيه أندري يرماك، ووزير الخارجية أندري سيبيها، ووزير الدفاع روستم أوميروف. وتواصل أوكرانيا الدفاع عن نفسها ضد الحرب الروسية التي دخلت عامها الرابع.

وتجري أيضا مناقشة حول السعودية كموقع محتمل لعقد اجتماع مستقبلي بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، إلا أنه لم يتم تحديد جدول زمني لهذا اللقاء حتى الآن.

وفي فبراير الماضي، التقى ممثلون عن الحكومة الأمريكية بالفعل مع نظرائهم من روسيا في السعودية لمناقشة إنهاء الحرب في أوكرانيا. وكان ترامب وبوتين قد اتفقا على استئناف العلاقات بين البلدين خلال مكالمة هاتفية الشهر الماضي.