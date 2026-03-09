تراجع مؤشرات الأسهم العالمية وتجاوز أسعار النفط 110 دولارات للبرميل جراء الحرب الإيرانية

تراجعت مؤشرات الأسهم العالمية، كما تراجعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية، اليوم الاثنين، بعد ارتفاع أسعار النفط إلى نحو 120 دولارا للبرميل نتيجة لتداعيات الحرب في الشرق الأوسط، مما ألقى بظلاله على اقتصادات تعتمد بشكل كبير على واردات النفط الخام والغاز من المنطقة.

وتراجعت العقود الآجلة لمؤشرات ستاندرد آند بورز 500، وناسداك، وداو جونز الصناعي بأكثر من 1%.

وتراجع مؤشر داكس الألماني، في بداية التداولات الأوروبية، بنسبة 6ر2% ليصل إلى 22983.67 نقطة، كما تراجع مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 2.7% ليصل إلى 7779.46 نقطة.

وتراجع مؤشر فوتسي 100 البريطاني بنسبة 1.9% ليصل إلى 10089.05 نقطة.

وتراجع مؤشر نيكاي بنسبة 5.2% ليصل إلى 52728.72 نقطة، كما تراجع مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بنسبة 6% ليصل إلى 5251.87 نقطة.

وتراجع مؤشر هانج سينج في هونج كونج بنسبة 1.6% ليصل إلى 25343.77 نقطة، كما تراجع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.7% ليصل إلى 4097.69 نقطة.

وتراجع مؤشر تايوان القياسي بنسبة 4.4%، كما تراجعت أسواق إقليمية أخرى.

وتراجعت مؤشرات بورصة "وول ستريت" الأمريكية، الجمعة الماضي، حيث انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.3% بعد صدور تقرير أظهر أن أصحاب العمل في الولايات المتحدة خفضوا وظائف الشهر الماضي أكثر مما استحدثوا، وبعدما تجاوزت أسعار النفط 90 دولارا للبرميل.

ويعد اجتماع ضعف الاقتصاد مع ارتفاع التضخم أسوأ سيناريو للمستثمرين، لأن الاحتياطي الفيدرالي لا يملك أداة فعالة لمعالجة هاتين المشكلتين معا.

وهبط مؤشر داو جونز بواقع 453 نقطة، أي 0.9%، كما انخفض مؤشر ناسداك بنسبة 1.6%.

وفي أسواق الطاقة، صباح اليوم الاثنين، ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي القياسي إلى ما يقارب 107.35 دولارا للبرميل، كما ارتفع سعر خام برنت، القياسي العالمي لأسعار النفط ليصل إلى 103.54 دولارا للبرميل.

وكان كلا السعرين أعلى بأكثر من 15% من سعر إغلاقهما الجمعة الماضي.

وفي أسواق العملة، ارتفع سعر الدولار الأمريكي، صباح اليوم الاثنين، مقابل الين الياباني، ليصل إلى 158.46 ين ياباني من 158.09 ين، كما ارتفع سعر اليورو ليصل إلى 1.1558 دولار من 1.1556 دولار.