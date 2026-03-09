الشركات الفلبينية تستعد لمواجهة زيادة التكاليف الناجم عن ارتفاع أسعار النفط

تستعد الشركات الفلبينية لمواجهة التكاليف في الوقت الذي أدى فيه تجاوز سعر النفط 100 دولار للبرميل، إلى هبوط البيزو إلى أدنى مستوى له على الإطلاق، الأمر الذي يزيد المخاطر على اقتصاد يعتمد بشدة على واردات الوقود من الشرق الأوسط.

وقال سيرجيو أورتيز لويس جونيور، رئيس اتحاد المصدرين الفلبينيين، اليوم الاثنين: "لا أستطيع تخيل أن هناك من لا يشعر بالخوف مما نقرأه"، وفقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء.

وأضاف أن الاتحاد، الذي يضم حوالي 4000 مصدر ومقدم خدمات، كان يتعامل بالفعل مع حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية قبل ارتفاع تكاليف الوقود، وإن كان الأعضاء لم يعلنوا أي خطط لتقليل الإنتاج.

وفي حين أن انخفاض قيمة العملة يصب في مصلحة المصدرين، فإنه يزيد من تكاليف الواردات بالنسبة للمصنعين في هذه الدولة الواقعة جنوب شرق آسيا.

ويشتري العديد من المنتجين الفلبينيين المواد الخام والمكونات من الخارج لإنتاج سلع نهائية مثل المنتجات الإلكترونية، والتي تمثل نحو نصف صادرات البلاد.

وتستورد الفلبين، معظم احتياجاتها من النفط، وقد أدى تجاوز سعر النفط 100 دولار للبرميل إلى إثارة المخاوف من التضخم في البلاد وفي المنطقة، التي يستورد العديد من دولها أيضا جميع احتياجاته من النفط.