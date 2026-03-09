هيئة البث العبرية: إلغاء زيارة ويتكوف وكوشنر إلى إسرائيل غدا

أفادت هيئة البث العبرية، اليوم الاثنين، بإلغاء زيارة المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، إلى إسرائيل غدا، وذلك في خبر عاجل لها، دون الإشارة إلى تفاصيل أخرى.

وذكرت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، الأحد، أن ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر مبعوثي الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيزوران إسرائيل، الثلاثاء، لإجراء محادثات، في ظل استمرار الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران.

ونقلت الصحيفة عن مصادر سياسية قولها إن زيارة ويتكوف وكوشنر تأتي وسط خلاف بين إسرائيل وأميركا بشأن حملة قصف واسعة النطاق نفَّذتها إسرائيل، السبت، على منشآت النفط الإيرانية.

وتُعد هذه الزيارة الأولى لمسئولين أمريكيين رفيعي المستوى منذ اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران.

وأشارت القناة الـ12 الإٍسرائيلية، إلى أن الزيارة قد تهدف إلى اطلاع المسئولين الإسرائيليين على أحدث التطورات المتعلقة بالمفاوضات المحتملة مع إيران.

وكان مسئول أمني أمريكي رفيع المستوى أوضح للقناة 12 الإسرائيلية أن تل أبيب أبلغت واشنطن مسبقاً بخططها لاستهداف البنية التحتية النفطية، لكنها لم تُشر إلى أن الضربات ستكون بهذا الحجم.

وأضاف: «لا نعتقد أن تلك كانت فكرة جيدة»، مشيراً إلى أن الجيش الأمريكي كان يتوقع ضربة ذات طابع رمزي إلى حد كبير، وقد فوجئ بنطاق العملية الواسع.

وبحسب المسئول، يشعر المسئولون الأمريكيون بالقلق من أن استهداف بنية تحتية توفر الوقود أيضاً للسكان المدنيين في طهران قد يأتي بنتائج عكسية، من خلال تعزيز موقف النظام الإيراني وتحويل الرأي العام ضد إسرائيل والولايات المتحدة.

في المقابل، نقل تقرير «تايمز أوف إسرائيل» عن مسئول أمني إسرائيلي قوله إن الضربات التي استهدفت مستودعات الوقود جاءت جزئياً بهدف توجيه رسالة إلى طهران بضرورة وقف استهداف المواقع المدنية في إسرائيل.

وفي وقت سابق الأحد، قال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت إن الولايات المتحدة لن تستهدف البنية التحتية للطاقة في إيران.