أفادت الشرطة التايوانية، بإلقاء القبض على رجل ينحدر من مدينة كيلونج في شمال شرق البلاد، اليوم الاثنين، إثر محاولته دخول المجمع الذي يوجد به مكتب الرئاسة في تايبيه، حاملا سكين.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية التايوانية (سي.إن.إيه)، أن الواقعة حدثت عند حوالي الساعة 0250 صباحا، عندما وصل المشتبه به، الذي تبين لاحقا أنه يدعى لي، بسيارة أجرة من مدينة كيلونج، ثم أشهر سكين فاكهة أمام مبنى الرئاسة، وهتف قائلا: "أمرني الله بقتل الشيوعيين".

وهرعت قوات شرطة المدينة، إلى مكان الواقعة بعد تلقيها بلاغا من الشرطة العسكرية، وقامت مجموعتا قوات إنفاذ القانون بإلقاء القبض على لي.

وأكدت الشرطة، عدم وقوع إصابات أثناء الواقعة، مضيفة أنه قد تمت مصادرة السكين من لي، الذي كان يحاول التعبير عن استيائه، على ما يبدو.

وبعد إجراء تحقيق أولي، قالت الشرطة، إن قضية لي ستحال إلى مكتب المدعي العام في تايبيه بتهمة تعريض السلامة العامة للخطر.