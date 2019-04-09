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البحرين تدين التفجير الإرهابي بشمال سيناء

المنامة - أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 9 أبريل 2019 - 7:32 م | آخر تحديث : الثلاثاء 9 أبريل 2019 - 7:32 م

أدانت مملكة البحرين بشدة التفجير الإرهابي الذي وقع اليوم الثلاثاء، بمنطقة سوق الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، وأدى إلى استشهاد عدد من الأشخاص وإصابة آخرين.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية فى بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية وقوف المملكة إلى جانب مصر في جهودها لمكافحة كل أشكال العنف والإرهاب، وتضامنها معها في كل ما تتخذه من إجراءات لردع كل من يحاول المساس بأمنها واستقرارها.

وشددت البحرين على موقفها الراسخ الرافض لكل صور العنف والتطرف والإرهاب، والداعي إلى تضافر الجهود الموجهة للقضاء على الإرهاب وكل من يدعمه أو يموله ،معربة عن صادق تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

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