الكونجرس الأمريكي يحذر تركيا من شراء منظومة دفاع روسية

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حذر كبار المسؤولين بلجنتي العلاقات الخارجية والقوات المسلحة بالكونجرس الأمريكي تركيا، اليوم الثلاثاء، من أنها تخاطر بالتعرض لعقوبات صارمة إذا مضت قدما في خططها لشراء منظومة الدفاع الصاروخي الروسية إس-400 كما هددوا بمزيد من الإجراءات التشريعية.

وقال رئيسا اللجنتين، الجمهوريان جيم ريش وجيم إنهوف، ونائباهما الديمقراطيان بوب مينينديز وجاك ريد في مقال للرأي بصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية: "بحلول نهاية العام سيكون لدى تركيا إما طائرات إف-35 المتقدمة أو منظومة الدفاع الصاروخي الروسية إس-400 على أراضيها. لن تنال الاثنين"، بحسب وكالة "رويترز".

ويتمتع المسؤولون عن اللجنتين بصلاحيات مثل "وقف" مبيعات الأسلحة الكبيرة للخارج والاضطلاع بأدوار كبيرة في وضع تشريع قد يتضمن معاقبة تركيا إذا مضت قدما في صفقة منظومة إس-400.

وقال رؤساء اللجنتين إن تركيا قد تتعرض لعقوبات بموجب القانون الأمريكي إذا مضت قدما في شراء إس-400.

وأضافوا: "العقوبات ستضر باقتصاد تركيا بشدة وستزعج الأسواق العالمية وستنفر الاستثمار الأجنبي المباشر وتعرقل صناعة الطيران والدفاع في تركيا".

ويدور خلاف بين الولايات المتحدة وتركيا، العضوين في حلف شمال الأطلسي، بشأن قرار أنقرة شراء منظومة الدفاع الصاروخي الروسية إس-400 والتي تتعارض مع أنظمة حلف شمال الأطلسي.

وتقول واشنطن إن شراء تركيا لمنظومة إس-400 يهدد سلامة مقاتلاتها من طراز إف-35 والتي تصنعها شركة لوكهيد مارتن وتستخدم تقنية تجعل أجهزة الرادار لا تكتشفها.