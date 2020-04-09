 صندوق النقد يتوقع أسوأ ركود للاقتصاد العالمي منذ الكساد العظيم - بوابة الشروق
الخميس 9 أبريل 2020 7:19 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

النتـائـج تصويت

صندوق النقد يتوقع أسوأ ركود للاقتصاد العالمي منذ الكساد العظيم

واشنطن - د ب أ
نشر فى : الخميس 9 أبريل 2020 - 7:13 م | آخر تحديث : الخميس 9 أبريل 2020 - 7:13 م

حذر صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، من أن جائحة فيروس كورونا ستتسبب في تداعيات هي الأسوأ على الاقتصاد العالمي منذ الكساد العظيم في عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي.

وقالت المديرة العامة للصندوق كريستالينا جورجييفا في مؤتمر صحفي بالعاصمة الأمريكية واشنطن، إن العالم سيواجه أزمة غير مسبوقة العام المقبل، وهي فترة ستكون "صعبة على نحو غير معتاد".

وأوضحت جورجييفا أنه حتى إذا خفت حدة الجائحة خلال النصف الثاني من العام الجاري، وتم السماح لقطاعات من الاقتصاد باستئناف نشاطها، يتوقع أن يحدث تعاف جزئي فحسب.

وأكدت مديرة صندوق النقد مدى صعوبة التوصل لتكهنات من هذا القبيل، مشيرة إلى أن الوضع يمكن أن يكون أسوأ من ذلك، اعتمادا على المدة التي ستستغرقها هذه الجائحة إلى أن تنتهي.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك