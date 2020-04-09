صندوق النقد يتوقع أسوأ ركود للاقتصاد العالمي منذ الكساد العظيم

حذر صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، من أن جائحة فيروس كورونا ستتسبب في تداعيات هي الأسوأ على الاقتصاد العالمي منذ الكساد العظيم في عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي.

وقالت المديرة العامة للصندوق كريستالينا جورجييفا في مؤتمر صحفي بالعاصمة الأمريكية واشنطن، إن العالم سيواجه أزمة غير مسبوقة العام المقبل، وهي فترة ستكون "صعبة على نحو غير معتاد".

وأوضحت جورجييفا أنه حتى إذا خفت حدة الجائحة خلال النصف الثاني من العام الجاري، وتم السماح لقطاعات من الاقتصاد باستئناف نشاطها، يتوقع أن يحدث تعاف جزئي فحسب.

وأكدت مديرة صندوق النقد مدى صعوبة التوصل لتكهنات من هذا القبيل، مشيرة إلى أن الوضع يمكن أن يكون أسوأ من ذلك، اعتمادا على المدة التي ستستغرقها هذه الجائحة إلى أن تنتهي.