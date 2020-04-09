ترامب يقول إنه سوف ينظر في إصدار عفو عن بطل تايجر كينج بعد إصابته بكورونا

(د ب أ)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سوف "ينظر" في إصدار عفو عن جوزيف مالدونادو- باساج، الشهير باسم "جو إكزوتيك"، بطل مسلسل الجريمة "تايجر كينج"، من إنتاج شبكة "نتفليكس العالمية، والذي أصيب بفيروس كورونا المستجد داخل محبسه.

ويقضي مالدونادو- باساج حكما بالسجن 22 عاما لإدانته باستئجار شخص لقتل أحد نشطاء حقوق الحيوان، وبانتهاك قانون الأنواع المهددة بالانقراض، بسبب تصرفاته في إحدى حدائق الحيوان.

وتلقى الرئيس ترامب سؤالا خلال مؤتمر صحفي مساء الأربعاء، إذا ما كان سينظر في إصدار مثل هذا العفو. وسأل ترامب: "ماذا فعل؟"، مضيفا أنه لا يعلم شيئا عن القضية، ثم أردف: "سأنظر في الأمر."

وتحول مسلسل ""تايجر كينج" إلى ظاهرة عالمية منذ أطلقتها شبكة "نتفليكس".

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، قال نجل الرئيس الأمريكي إنه شاهد المسلسل كاملا بأجزائه السبعة، وإنه يؤيد إصدار الرئيس عفوا عن "جو إكزوتيك"، ووصف الحكم الصادر بحق مالدونادو- باساج بأنه "عدواني".