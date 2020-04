الاتحاد الأوروبي يعلن مساهمة مشروع «الهدف المشترك» في مواجهة كورونا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» عن تقديم الدعم، من خلال مشروع «الهدف المشترك» للمؤسسات الخيرية التي تركز على مساعدة الأطفال في المناطق والدول الأكثر تضررًا من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19».

وأعلن الاتحاد الأوروبي عبر بيان رسمي عن تخصيص الدعم المقدم من خلال مشروع «الهدف المشترك»، والذي أطلقه الإسباني خوان ماتا، في نوفمبر الماضي ويهدف إلى تشجيع اللاعبين والرياضيين عبر العالم على التبرع بـ 1% من راتبهم لفائدة مؤسسات مختصة مساعدة الأطفال والأعمال الخيرية.

ووفقًا لبيان الـ«يويفا» والذي أصدره اليوم، الخميس، فإن هذه التبرعات سيتم تحويلها لمساعدة الأطفال في الدول الأكثر فقرًا بسبب فيروس كورونا.

وأوضح الاتحاد الأوروبي في بيانه: «ستمول المبادرة التي تم إطلاقها حديثًا المؤسسات الخيرية التي تركز على مساعدة الأطفال الذين يعيشون في المجتمعات الأكثر تضرراً في العالم ، بما في ذلك الخطوط الأمامية لمناطق النزاع».

وفي هذ الصدد، قال ألكسندر سيفرين، رئيس الاتحاد الأوربي لكرة القدم: « في هذه الأوقات الصعبة التي تؤثر على العديد من البلدان وخاصة السكان الأكثر هشاشة، من المهم تنسيق وتنظيم الاستجابات الملائمة لكل حالة».

