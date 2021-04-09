ردت النجمة نيللي، تعليقًا على سؤال حول احتمالية عودتها للفن، قائلة إنه قدمت أشياء عديدة تعتز بها، لكن «كفاية».

وأضافت، في لقاء ببرنامج «مساء dmc»، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان عبر فضائية «dmc»، مساء الخميس: «الفن في عروقي وجوايا، مثلت وأنا عندي تلات سنين لكن كفاية.. خلاويص»، بحسب تعبيرها.

وذكرت أنه رغم مجهودها الضخم في تقديم «فوازير رمضان»، فإنها كانت راضية تمامًا، معقبة: «كنت بنام ربع ساعة في اليوم لكن كان على قلبي أحلى من العسل، أحلى أيام عمري».

واختارت الفنانة دنيا سمير غانم من الجيل الحالي لتقديم «الفوازير»، مضيفة: «الوحيدة اللي أشوفها تقدر تعمل الفوازير».