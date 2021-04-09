جنرال بجيش ميانمار: حالة الطوارئ قد تمدد

قال المتحدث باسم جيش ميانمار "زاو مين تون" إن حالة الطوارئ التي فرضت لمدة عام من قبل المجلس العسكري خلال انقلاب فبراير يمكن تمديدها، وبالتالي تأجيل إجراء الانتخابات .

ولم يذكر جدولا زمنيا واضحا للانتخابات، لكنه قال إن حالة الطوارئ يمكن أن تمدد لستة أشهر أو أكثر، وذلك في مقتطفات من مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الاخبارية الأمريكية جرى بثها في وقت متأخر من يوم الخميس.

وقال إنه سيتعين إجراء تصويت حر ونزيه في غضون عامين بموجب دستور البلاد ، لكنه قال للشبكة "إن مستوى الديمقراطية في ميانمار لن يكون كما في الدول الغربية".

وتابع زاو مين تون أن هناك "أدلة قوية" على تزوير أصوات الناخبين، الذي استخدمه الجيش لتبرير الاستيلاء على السلطة، لكنه لم يقدم أي دليل على التزوير لشبكة "سي إن إن".

وقال زاو مين تون إن قوات الأمن تستخدم "الحد الأدنى من القوة" ضد المتظاهرين.

وأضاف "سيكون هناك قتلى أثناء قمع أعمال الشغب، لكننا لا نطلق النار دون ضوابط".