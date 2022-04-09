الجيش اليمني: 108 خروقات من الحوثيين للهدنة الأممية في يومها السادس على التوالي

أكد الجيش اليمني أن ميليشيات الحوثي تواصل تصعيد خروقاتها للهدنة الأممية المعلنة لليوم السادس على التوالي، في كافة جبهات القتال بمحافظات الحديدة وتعز والضالع وحجة والجوف ومأرب.

وذكر المركز الإعلامي للجيش اليمني - في بيان أوردته قناة "الإخبارية" اليمنية - أن الميليشيات الحوثية ارتكبت 108 خروقات للهدنة من بينها 29 انتهاكًا في جبهات محور تعز، و24 في جبهات مأرب الجنوبية والغربية والشمالية الغربية، و24 انتهاكا غرب حجة، و23 في محوري البرح غرب تعز وحيس بالحديدة، بالإضافة إلى 5 خروقات في جبهات شرق الجوف، و3 خروقات في جبهتي مريس وبتار بالضالع.

وأوضح البيان أن الخروقات تنوعت بين استهداف مواقع القوات الحكومية بسلاح المدفعية والعيارات المختلفة، واستهداف مواقع بالطائرات المسيرة وبالأخص في جبهات جنوب وغرب مأرب، وكذا نشر قناصين أمام مواقع لقوات الجيش في عدّة جبهات وخصوصاً غرب وجنوب مأرب.

وأكد البيان أن تصعيد ميليشيا الحوثي وانتهاكاتها للهدنة الأممية، يأتي في ظل الالتزام التام لقوات الجيش والمقاومة الشعبية بوقف إطلاق النار وفقا لتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية.

يذكر أن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ‎اليمن هانس جروندبرج حث في وقت سابق الأطراف اليمنية على ضبط النفس والالتزام بالهدنة المعلنة.