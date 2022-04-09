الجزائر ترحب بإنشاء مجلس القيادة الرئاسي في اليمن

رحبت الجزائر اليوم السبت، بإعلان رئيس الجمهورية اليمنية عبد ربه منصور هادي عن إنشاء مجلس القيادة الرئاسي وتفويضه كامل صلاحياته وفقا للدستور والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، بهدف استكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية في هذا البلد.

وقالت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان نشر عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن الجزائر تعرب عن "أملها في أن تُسهم هذه الخطوة في دعم المساعي والجهود الرامية إلى إيجاد تسوية شاملة والتوصل إلى حل دائم للأزمة في اليمن بما يحفظ وحدته وسيادته واستقلاله ويلبي تطلعات الشعب اليمني الشقيق في الأمن والاستقرار والازدهار".

وأول أمس الخميس، أعلن الرئيس اليمني عن تشكيل مجلس قيادة رئاسي ومنحه كامل صلاحياته الرئاسية.

ويترأس المجلس المسؤول اليمني البارز رشاد العليمي الذي كان أحد مستشاري الرئيس هادي. كما يضم في عضويته سبعة أشخاص من مكونات عدة، بينها حزب المؤتمر الشعبي العام، والمجلس الانتقالي الجنوبي.

وسيتسلم المجلس بالإضافة لصلاحيات الرئيس، صلاحيات نائب الرئيس علي محسن الأحمر الذي أعفاه هادي من منصبه أيضا.

ويأتي هذا الإعلان في ختام مشاورات للقوى اليمنية بمختلف مكوناتها، في الرياض برعاية مجلس التعاون الخليجي، والذي غاب عنه الحوثيون الذين رفضوا إجراء حوار في السعودية، الدولة التي تقود تحالف دعم الشرعية.

ورحبت السعودية ودول عربية بتشكيل المجلس الرئاسي ،غير أن جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن، رفضت تشكيل المجلس الرئاسي لتولي سلطة البلاد.

وقال محمد عبدالسلام، المتحدث الرسمي باسم الحوثيين، ورئيس الوفد التابع لهم، في بيان له: "حاضر ومستقبل اليمن يتقرر داخل اليمن، وأي نشاط خارج حدوده عبارة عن مسرحيات هزلية وألعاب ترفيهية تمارسها دول العدوان (دول التحالف)".

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