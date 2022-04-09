التشكيل الرسمي لمواجهة تشيلسي وساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي

أعلن الألماني توماس توخيل، المدير الفني لفريق تشيلسي، التشكيل الرسمي للبلوز لمواجهة ساوثهامبتون في المباراة التي تجمع الفريقين عصر اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج».

ويحتل تشيلسي، قبل مباراة اليوم، المركز الثالث برصيد 59 نقطة، بفارق 5 نقاط أمام توتنهام الرابع وأرسنال الخامس، فيما يحتل ساوثهامبتون المركز الثاني عشر برصيد 36 نقطة، بفارق الأهداف فقط خلف أستون فيلا.

ويدخل تشيلسي مباراة اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: أندرياس كريستينسن، تياجو سيلفا وأنتونيو روديجر.

خط الوسط: روبن لوفتوس تشيك، نجولو كانتي، ماتيو كوفاسيتش وماركوس ألونسو.

الهجوم: ماسون مونت، كاي هافيرتز وتيمو فيرنر.

بينما يتواجد على مقاعد البدلاء كل من: كيبا أريزابالاجا، جورجينهو، ساول نيجويز، حكيم زيياش، كريستيان بوليسيتش، مالانج سار، روس باركلي، رييس جاميس وتريفوه تشالوباه.

على الجانب الأخر يدخل ساوثهامبتون مباراة اليوم بتشكيل يضم:

حراسة المرمى: فراسر فورستر.

خط الدفاع: فالينتينو ليفرامينتو، يان بيدناريك، محمد ساليسو وكيلي ولكر بيترس.

خط الوسط: جيمس وارد براوس، أوريول روميو فيدال، ستيوارت أرمسترونج ومحمد اليونسي.

الهجوم: أدم أرمسترونج وتشي آدمز.

بينما يتواجد على مقاعد البدلاء كل من: ويللى كاباييرو، ناتان ريدموند، جاك ستيفنس، يان فاليري، رومان بيرود، ناثان تيلا، ويل سمابون، إبراهيما ديالو وثيو والكوت.