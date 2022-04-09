لاعب سموحة يريد الرحيل بعد خروجه من حسابات أحمد سامي

قرر شريف رضا الجناح الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، الرحيل عن صفوف الفريق السكندري في نهاية الموسم الجاري.

واستقر شريف رضا على الرحيل عن صفوف سموحة، في نهاية الموسم الجاري، بعد خروجه من الحسابات الفنية للجهاز الفني بقيادة احمد سامي، وعدم مشاركته مع الفريق بصفة أساسية هذا الموسم.

وكلف اللاعب صاحب الـ25 عامًا، وكيل أعماله في البحث له عن عروض في الدوري الممتاز، تمهيدًا لإنتقاله إلى أي منها بداية من الموسم المقبل.

وكان شريف رضا أحد الركائز الأساسية، في تشكيل سموحة خلال السنوات الماضية وتحديدًا منذ انتقاله لصفوف الفريق في صيف 2018 قادمًا من بيراميدز، وذلك قبل أن يستبعده أحمد سامي، من حساباته الفنية هذا الموسم، حيث لم يلعب مع الفريق سوى 4 مباريات بمعدل 106 دقيقة.

يُذكر أن الجهاز الفني لسموحة، منح اللاعبين راحة سليبة من التدريبات لمدة 48 ساعة، بعد تأجيل مباراة بيراميدز، التي كان مقررًا لها الاربعاء المقبل، في الجولة الرابعة عشرة للدوري الممتاز.