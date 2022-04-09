الجهاد الإسلامي: شهيد مخيم جنين قيادي بسرايا القدس

الحركة: ارتقى أثناء قيامه بواجبه في قتال العدو

قالت حركة الجهاد الإسلامي، إنّ الفلسطيني الذي استشهد برصاص أحد جنود الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، في مخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة، هو أحد قيادات سرايا القدس، الجناح المسلّح لها.

وأضاف بيان صادر عن الحركة: «الشهيد أحمد السعدي، أحد مقاتلي سرايا القدس وقادتها، ارتقى شهيدًا أثناء قيامه بواجبه الجهادي والشرعي في قتال العدو».

واتهمت الحركة، سلطات الاحتلال الإسرائيلي بمحاولة تصدير أزماتها الداخلية، والخروج من حالة الصدمة التي شكّلتها عمليات المقاومة في عمق مستوطناتها، بالعدوان على الشعب الفلسطيني.

وحذّرت، الاحتلال من استمرار عدوانه، قائلة إنها لن تسمح له بأن يستفرد بأبناء شعبها.

بدورها، دعت حركة «حماس»، إلى التصعيد في الضفة الغربية المحتلة في مواجهة جرائم الاحتلال ومستوطنيه، ونصرة لسكان مخيم جنين، وقالت - محذرة: «دماء الشهداء لن تذهب هدرا».

وفي وقت سابق من اليوم السبت، قالت وزارة الصحة، إن شابا فلسطينيا استشهد برصاص الجيش الإسرائيلي، فيما أصيب 13 آخرون؛ إثر اقتحام مخيم جنين.

وصباح السبت، اقتحمت قوة عسكرية إسرائيلية، مخيم جنين، وحاصرت منزل عائلة رعد حازم، الذي يُزعم أنه منفذ عملية إطلاق نار في مدينة تل أبيب يوم الخميس.

وقال شهود عيان، إن القوة تطالب العائلة بتسليم نفسها، والخروج من المنزل، وأن عددا من قناصة جيش الاحتلال انتشروا في عدة أحياء من المخيم​​​​​​​.