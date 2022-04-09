الكنيسة الإنجيلية تقيم حفل إفطار المحبة تحت شعار «في حب الله والوطن»

أقامت الكنيسة الإنجيلية في مدينة نصر حفل إفطار المحبة اليوم السبت، تحت شعار "فى حب الله والوطن"، وذلك بحضور رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتور القس أندريه زكي وبدعوة من راعيها الدكتور القِس عزت شاكر.

شارك بالحضور، الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الشيخ مظهر شاهين، الدكتور سعد الدين الهلالي، ووفد من الكنيسة الكاثوليكية والاسقفية، كما يشارك بالحضور أيضا عدد من أئمة الأزهر الشريف والأوقاف.

وشارك في الحفل قيادات الطائفة الإنجيلية، وعدد من القيادات الدينية والسياسية والتنفيذية ونخبة من المفكرين والمثقفين وعدد من الكتاب والصحفيين ‏ونجوم الفن والرياضة والإذاعة والتليفزيون.