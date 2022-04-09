 الكنيسة الإنجيلية تقيم حفل إفطار المحبة تحت شعار «في حب الله والوطن» - بوابة الشروق
السبت 9 أبريل 2022 8:07 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. ما هو الأفضل لمستقبل الجهاز الفني لمنتخب مصر؟

النتـائـج تصويت

الكنيسة الإنجيلية تقيم حفل إفطار المحبة تحت شعار «في حب الله والوطن»

تصوير- داليا مصطفى
تصوير- داليا مصطفى
أحمد بدراوي
نشر في: السبت 9 أبريل 2022 - 7:41 م | آخر تحديث: السبت 9 أبريل 2022 - 7:41 م

أقامت الكنيسة الإنجيلية في مدينة نصر حفل إفطار المحبة اليوم السبت، تحت شعار "فى حب الله والوطن"، وذلك بحضور رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتور القس أندريه زكي وبدعوة من راعيها الدكتور القِس عزت شاكر.

شارك بالحضور، الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الشيخ مظهر شاهين، الدكتور سعد الدين الهلالي، ووفد من الكنيسة الكاثوليكية والاسقفية، كما يشارك بالحضور أيضا عدد من أئمة الأزهر الشريف والأوقاف.

وشارك في الحفل قيادات الطائفة الإنجيلية، وعدد من القيادات الدينية والسياسية والتنفيذية ونخبة من المفكرين والمثقفين وعدد من الكتاب والصحفيين ‏ونجوم الفن والرياضة والإذاعة والتليفزيون.

اخبار متعلقة


صور متعلقة

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك