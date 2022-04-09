الاتحاد الأوروبي يعلن استئناف وجوده الدبلوماسي في أوكرانيا

أعلن الاتحاد الأوروبي، استئناف وجوده الدبلوماسي في أوكرانيا، وذلك بعد أن سحب بعثته من البلاد بسبب العملية العسكرية الروسية في أراضيها.

وقال المفوض السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، خلال زيارة إلى كييف، إنّ بعثة التكتل الدبلوماسية تستأنف العمل من كييف، وفقا لبيان صدر عن الدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية.

وأضاف: «بهذه الزيارة، يعود الاتحاد الأوروبي إلى كييف، وأقصد بذلك حرفيا أن رئيس بعثتنا عاد إلى هنا وبفضل ذلك سوف نستطيع العمل مع السلطات الأوكرانية بتنسيق أوثق وأكثر مباشرة».

وسبق أن أجلى الاتحاد الأوروبي بعثته الدبلوماسية من كييف إلى مدينة جيشوف البولندية، بعد وقت قصير من بدء العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضي.

وأوضحت دائرة الشؤون الخارجية أن جزءًا من طاقم البعثة سيواصل عمله من بولندا.

ووصل بوريل إلى كييف، برفقة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس الوزراء السلوفاكي إدوارد هيغر، في زيارة هي الأولى من نوعها منذ بدء العملية الروسية، وذلك بعد أن أعلنت روسيا خفض وتيرة أنشطتها العسكرية في محوري كييف وتشيرنيجوف.