مانشستر يونايتد يواصل الترنح بسقوط جديد في البريميرليج أمام إيفرتون

واصل مانشستر يونايتد ترنحه ونتائجه السلبية هذا الموسم، إثر الهزيمة أمام إيفرتون بهدف نظيف، في المباراة التي جرت ظهر اليوم السبت لحساب منافسات الجولة الـ 32 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت أحداث المباراة التي أُقيمت على ملعب جوديسون بارك، جيدة المستوى، وسط سيطرة متبادلة بين الفريقين، وأفضلية نسبية من جانب إيفرتون.

وتمكن إيفرتون من تسجيل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 27، من تسديدة من اللاعب أنتوني جوردون من خارج منطقة الجزاء، ارتطمت في جسد المدافع هاري ماجواير وسكنت شباك الحارس ديفيد دي خيا.

وكاد كريستيانو رونالدو أن ينتزع تعادلا قاتلًا للضيوف، بعدما استلم كرة داخل منطقة الجزاء وسددها بقوة ليبعدها الحارس جوردان بيكفورد، قبل أن يطالب البرتغالي باحتساب ركلة جزاء لوجود لمسة يد على المدافع مايكل كين، إلا أن حكم اللقاء أمر باستكمال اللعب.

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