الجيش الباكستاني: مقتل جندي وإرهابيين اثنين في مواجهات بوزيرستان الشمالية والجنوبية

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قُتل جندي باكستاني و"إرهابيان"، في مواجهات منفصلة وقعت في وزيرستان الشمالية ووزيرستان الجنوبية في إقليم خيبر بختونخوا، وفقا لهيئة العلاقات العامة المشتركة التابعة للجيش الباكستاني.

وقالت الهيئة اليوم الأحد، إنه وقع تبادل لإطلاق النار بين قوات الجيش و"الإرهابيين" في منطقة رازماك، بوزيرستان الشمالية، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس أوف باكستان" الباكستانية.

وتتبعت قوات الجيش موقع "الإرهابيين" بشكل فعال، ونتيجة لذلك، تم تحييد "إرهابي".

وفي مواجهة عنيفة أخرى بين قوات الجيش و"الإرهابيين" في منطقة كرامة بوزيرستان الجنوبية، "تتبعت القوات موقع الإرهابيين وقتلت إرهابيا"، وفقا للهيئة.

وأضافت أنه يجري تطهير المنطقة للقضاء على أي "إرهابيين" آخرين يتم العثور عليهم في المنطقة.