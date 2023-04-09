 مصرع سيدة جراء انفجار أسطوانة بوتاجاز في منزل أسرتها بالشرقية - بوابة الشروق
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مصرع سيدة جراء انفجار أسطوانة بوتاجاز في منزل أسرتها بالشرقية

فاطمة علي:
نشر في: الأحد 9 أبريل 2023 - 6:55 م | آخر تحديث: الأحد 9 أبريل 2023 - 6:55 م

يستعد أهالي قرية الملكيين البحرية التابعة لمركز الحسينية بمحافظة الشرقية، اليوم الأحد، لتشييع جنازة السيدة أميمة محمد فودة؛ التي توفيت متأثرة بإصابتها في حادث انفجار أسطوانة بوتاجاز في منزل أسرتها بالقرية قبل 9 أيام.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا بورود بلاغ بوقوع حادث انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل منزل في قرية الملكيين البحرية التابعة لمركز الحسينية، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص، بينهم أم وابنيها وبنت شقيقة زوجها بحروق من الدرجة الثانية والثالثة.

وقبل 3 أيام توفيت الطفلة علياء السيد مسلم، المصابة الرابعة، متأثرة بإصابتها في حادث انفجار أسطوانة بوتاجاز في منزل أسرتها، قبل أن تلحق بها السيدة أميمة محمد فودة.


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