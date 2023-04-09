الشرطة الاسكتلندية تصادر شاحنة فاخرة أثناء تحقيقاتها بشأن أموال الحزب الوطني

أفادت تقارير، بأن الشرطة الاسكتلندية صادرت شاحنة فاخرة (كارافان)، في إطار تحقيقاتها بشأن الشئون المالية الخاصة بالحزب الوطني الاسكتلندي، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "بي إيه ميديا" البريطانية، اليوم الأحد.

وجرى أخذ الشاحنة، وهي من نوع "نيزمان بيشوف" وعبارة عن منزل متنقل، من أمام منزل في منطقة "فايف"، في نفس الوقت الذي كانت تقوم فيه الشرطة بتفتيش منزل رئيسة وزراء اسكتلندا السابقة نيكولا ستورجون، وزوجها بيتر موريل، بحسب ما ذكرته صحيفة "ميل أون صنداي" البريطانية.

ومن الممكن بيع نفس الطراز من الشاحنة الكارافان (التي تستخدم لاغراض التخييم) مقابل نحو 110 آلاف جنيه إسترليني (136 ألفا و640).

وألقي القبض على موريل وهو الرئيس التنفيذي السابق للحزب، يوم الأربعاء الماضي على أيدي أفراد الشرطة التي تقوم بالتحقيق بشأن إنفاق نحو 600 ألف جنيه استرليني، والتي كانت مخصصة لحملة الاستقلال.

وتم إطلاق سراحه في وقت لاحق بنفس اليوم، على ذمة التحقيق.

وبالإضافة إلى منزل موريل وستورجون الذي يقع بالقرب من جلاسكو، قام أفراد شرطة اسكتلندا بتفتيش مقر الحزب الوطني الاسكتلندي في إدنبرة ونقلوا بعض الصناديق.

ومن جانبه، وصف مايك راسل رئيس الحزب الوطني الاسكتلندي، التحقيقات الجارية بأنها أكبر أزمة يتعرض لها الحزب منذ 50 عاما.