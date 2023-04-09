 بتقنية 3D.. طرح البرومو التشويقي لفيلم يوم 13 - بوابة الشروق
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بتقنية 3D.. طرح البرومو التشويقي لفيلم يوم 13

مصطفى الجداوي
نشر في: الأحد 9 أبريل 2023 - 4:28 ص | آخر تحديث: الأحد 9 أبريل 2023 - 4:58 ص

أطلقت الشركة المنتجة لفيلم يوم 13، الإعلان التشويقي للفيلم، وهو فيلم عربي يتم تصويره وعرضه بتقنية 3D، تمهيداً لعرض الفيلم في موسم عيد الفطر المقبل.

تدور أحداث الفيلم في إطار من الإثارة والتشويق عن عز الدين الذي يعود إلى مصر بعد غياب 25 سنة ويسعى لبيع القصر الذي ورثه عن أبيه إلا أنه يفاجأ بشائعات أن القصر مسكون بالأرواح.

يركز الإعلان التشويقي على الرقم 13 ورمزيته في قصة الفيلم كتاريخ الميلاد والوفاة أو عدد المدعوين، ويستعرض لقطات متنوعة من خارج وداخل القصر الذي يمثل مركز الأحداث.

فيلم يوم 13 من تأليف وإخراج وائل عبد الله، ومن بطولة أحمد داود ودينا الشربيني وشريف منير وأحمد زاهر وجومانا مراد وأروى جودة ومحمود عبد المغني ومجموعة كبيرة من النجوم.

 

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