 أوكرانيا: الجيش الروسي يقصف حوالي 20 مستوطنة في زابوريجيا ومقتل 3 مدنيين - بوابة الشروق
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أوكرانيا: الجيش الروسي يقصف حوالي 20 مستوطنة في زابوريجيا ومقتل 3 مدنيين

كييف (د ب أ)
نشر في: الأحد 9 أبريل 2023 - 11:33 ص | آخر تحديث: الأحد 9 أبريل 2023 - 11:33 ص

قصف الجيش الروسي 18 مستوطنة، في منطقة "زابوريجيا"، أمس السبت، مما أسفر عن مقتل ثلاثة مدنيين.

جاء ذلك في بيان لرئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في "زابوريجيا"، يوري مالاشكو، على تطبيق تليجرام ونقلته وكالة الأنباء الأوكرانية "يوكرينفورم" اليوم الأحد.

وأضاف البيان "قتلت القوات الإرهابية للاتحاد الروسي ثلاثة من السكان الأبرياء بالمنطقة. وأصيب خمسة آخرون، في هجمات للعدو. ويتلقى الضحايا جميع المساعدات الطبيةاللازمة".

وأشار البيان إلى أن "العدو قصف زابوريجيا وأوريخيف وهوليايبول و15 مستوطنة أخرى. وشن الروس هجوما صاروخيا وأربع غارات جوية و5 هجمات بطائرات بدون طيار و46 هجوما مدفعيا.

وتم تدمير أو إلحاق أضرار بالعشرات من الشقق والمساكن والمباني التجارية أمس السبت، حسب الوكالة الأوكرانية.


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