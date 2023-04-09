أردوغان يعلن موعد إطلاق أول قمر اصطناعي تركي للمراقبة

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده ستطلق أول قمر اصطناعي للمراقبة عالي الدقة المُنتج بإمكانات محلية ووطنية، إلى مداره في الفضاء يوم 11 أبريل الجاري.



جاء ذلك في بيان نشره أردوغان على مواقعه في وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.



وأوضح أردوغان أن تركيا ستواصل جهودها للبقاء في سباق الفضاء العالمي، بفضل مواردها البشرية المدربة والفرص التي تقدمها والتقنيات التي تطورها.



يذكر أن القمر الاصطناعي للمراقبة عالي الدقة، تم تطوّيره من قبل معهد أبحاث تكنولوجيا الفضاء (توبيتاك) التركية.



ومن المقرر أن يتم تنظيم حفل إطلاق القمر، بعد غد الثلاثاء في مقر المعهد بالعاصمة التركية أنقرة بمشاركة أردوغان عبر تقنية الفيديو كونفرانس ووزيري الدفاع خلوصي أكار والصناعة والتكنولوجيا مصطفى ورانك.



ويبلغ وزن القمر الاصطناعي الذي سيتم إطلاقه من قاعدة فاندينبيرج الأمريكية، نحو 700 كيلوجرام.