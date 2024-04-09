تمكنت قوات الدفاع المدني الفلسطيني، من انتشال جثامين 13 شهيداً متحللة، بعد انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من منطقة السطر الغربي والشرقي بمحافظة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وذكرت وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا"، أن طواقم الدفاع المدني، تعمل الآن على إخماد حريق ضخم في مستودع مستشفى ناصر بمحافظة خان يونس، رغم قلة الإمكانيات لدى الطواقم وتدمير الشوارع والطرقات مما يصعّب من عملية إطفاء الحرائق والسيطرة عليها.

يذكر أنه يوم الأحد الماضي، وبعد يومٍ شهد 4 عمليات نوعية لكتائب القسام، أجهزت فيه على 14 ضابطًا وجنديًّا من جيش الاحتلال الإسرائيلي ودمرت 5 آليات في محاور خان يونس أعلنت قوات الاحتلال سحب قواتها البرية من المدينة التي بقيت على مدار أربعة أشهر كاملة شعلة نار متفجرة رغم الدمار الهائل الذي طالها.

وقال متحدث باسم جيش الاحتلال الأحد: إن الجيش سحب كل القوات البرية من جنوب قطاع غزة ما عدا كتيبة واحدة.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال: إن الجيش سحب الليلة الماضية جميع الوحدات التابعة للفرقة 98 بألويتها الثلاثة من منطقة خان يونس بعد قتال دام 4 أشهر.

وبدأت قوات الاحتلال عدوانها البري في 3 ديسمبر الماضي، عقب الهدنة الإنسانية، وامتد توغلها من المناطق الشرقية إلى السطر وصولاً إلى وسط البلد وقيزان النجار وبطن السمين والمخيم وحي الأمل ومدينة حمد، كل ذلك وسط مقاومة ضارية لم تتوقف رغم كثافة النيران وحجم التدمير الهائل، بحسب المركز الفلسطيني للإعلام.

ولم يتبق في غزة -وفق الإعلام العبري- سوى لواء ناحال العامل في “ممر نتساريم”، وهو الحاجز الذي أقامه جيش الاحتلال لقطع الشمال عن الجنوب بهدف منع سكان غزة من العودة إلى شمال القطاع.

وأكدت صحيفة “معاريف” أن أحد ألوية الجيش الإسرائيلي ما زال موجودا داخل غزة لمنع عودة الفلسطينيين إلى شمالي القطاع.

وتتضارب الأنباء حول سبب انسحاب قوات الاحتلال، ففي حين تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية أن انسحاب الفرقة 98 من خان يونس يأتي في إطار الاستعدادات لعملية في رفح، ربطت وسائل أخرى الأمر بالتصعيد مع حزب الله في لبنان، بينما يرى مراقبون بأن الانسحاب يعود لأن قوات الاحتلال وجدت نفسها تدور في حلقة مفرغة دون أن تحقق أهدافها المعلنة بينما بقيت عرضة لاستهداف المقاومين الذين يخرجون من بين الأنقاض ليوجهوا ضرباتهم.