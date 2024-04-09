وزير الخارجية الصيني: سنحافظ على علاقات مستقرة مع موسكو بعد إعادة انتخاب بوتين

قال وزير الخارجية الصيني وانج يي، خلال اجتماعه مع نظيره الروسي سيرجي لافروف في بكين اليوم الثلاثاء، إن الصين عازمة على دعم المسار المستقر لتنمية العلاقات الثنائية مع روسيا تحت قيادة رئيسها فلاديمير بوتين.

وقدم وانج يي مجددا تهاني الصين للشعب الروسي بمناسبة إعادة انتخاب الرئيس الحالي بوتين لولاية أخرى حيث حصل على "مستوى قياسي من الدعم"، حسبما ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء.

وقال وزير الخارجية الصيني، خلال اجتماعه مع لافروف في بكين لإجراء محادثات ثنائية، "دعم الشعب هو دائما مصدر التقدم في روسيا، وأعتقد أنه في ظل القيادة الواثقة للرئيس بوتين سيكون للشعب الروسي مستقبل مشرق".

وأكد وانج يي أن موسكو وبكين ستواصلان تعزيز التعاون الاستراتيجي على الساحة العالمية، مشيرا إلى أنه "في إطار رئاسة روسيا لمجموعة بريكس ورئاسة الجانب الصيني لمنظمة شنغهاي للتعاون اعتبارا من النصف الثاني من العام الحالي، سنقدم دعما قويا لبعضنا بعضا ونعزز تعاوننا متعدد الأطراف".

ومن جانبه، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، خلال محادثاته مع نظيره الصيني، إن العلاقات بين روسيا والصين وصلت إلى مستوى غير مسبوق بفضل رئيسي البلدين، وإن إعادة انتخاب فلاديمير بوتين رئيسا لروسيا تضمن مواصلة المسار نحو تعميقها.

وأضاف لافروف "يمكننا أن نرى أنه بفضل الرئيسين، وصلت علاقة الشراكة الشاملة بين روسيا والصين إلى مستوى غير مسبوق، دون أي مبالغة"، حسبما ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء.

وقال لافروف أن "إعادة انتخاب فلاديمير بوتين [رئيسا] أعطت أيضا ضمانات إضافية لمواصلة المسار نحو تعزيزها بشكل أكبر".

كما أكد لافروف، خلال اجتماعه مع وانج يي، أن روسيا والصين ستواصلان تعاونهما في مكافحة الإرهاب، بما في ذلك من خلال الآليات المتعددة الأطراف، بعد الهجوم الإرهابي الدموي على قاعة "كروكوس سيتي" في العاصمة الروسية موسكو الشهر الماضي.

وأضاف لافروف "أريد أن أوجه الشكر للصين على تعازيها فيما يتعلق بالهجوم الإرهابي الذي وقع في منطقة موسكو في 22 مارس الماضي، وعلى دعمها لروسيا في حربها ضد الإرهاب".

وقال لافروف "ستتم معاقبة كل المتورطين [في الهجوم الإرهابي] بالتأكيد".

وأضاف لافروف أن "تعاوننا (الروسي الصيني) في مكافحة الإرهاب سيستمر، بما في ذلك في إطار المؤسسات المتعددة الأطراف".

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، أول أمس الأحد، أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف سيقوم بزيارة رسمية للصين يومي 8 و9 أبريل الجاري، حيث سيناقش مع نظيره الصيني وانج يي عددا من "الموضوعات الساخنة"، بما في ذلك أوكرانيا.