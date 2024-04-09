زار وفد من أمانة المواطنة بحزب حُماة الوطن في الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، عددًا من دور الأيتام؛ لتوزيع الهدايا والألعاب على الأطفال، وإدخال البهجة والسرور عليهم في أخر أيام شهر رمضان الكريم، وبمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

ووفقًا لبيان صحفي، فقد جاءت الفاعلية بالتزامن مع الاحتفال بيوم اليتيم، وضمن مبادرة "بصمة خير" التي أطلقها الحزب لدعم الأطفال الأيتام، وذلك في إطار الزيارات الدورية والمبادرات الترفيهية والثقافية التي ينظمها الحزب لدور الأيتام بهدف الاطلاع على احتياجاتهم، وتقديم الهدايا للأطفال، والترفيه عنهم، ودعمهم واكتشاف وتبني الموهوبين منهم.

وقال الدكتور شادي نبيل، أمين أمانة المواطنة، إن الزيارة شملت العديد من دور الأيتام سواء للبنين أو الفتيات، وتم توزيع الهدايا والألعاب على الأطفال، فضلا عن إقامة العديد من الأنشطة الترفيهية، لإدخال البهجة والسرور عليهم والاحتفال بيوم اليتيم معهم.