بيربوك تحث حماس وإسرائيل على التوصل إلى حل توافقي في مفاوضاتهما

حثت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك حركة حماس الإسلامية وإسرائيل على التوصل إلى حل توافقي في المفاوضات الجارية بين الجانبين.

وفي أعقاب اجتماع مع نظيرها من مولدوفا ميهاي بوبوسوي، قالت بيربوك في برلين اليوم الثلاثاء إن هناك حاجة ماسة إلى تحقيق انفراجة في المفاوضات غير المباشرة الجارية بين طرفي الصراع في القاهرة، وأضافت:" على الجميع أن يغالب نفسه حتى لو كان ذلك مؤلما"، ورأت أن التحديات تقع بشكل خاص في الوقت الحالي " على عاتق هؤلاء الذين لا يزال لديهم تأثير على حماس".

وتابعت بيربوك أنه يجب في نهاية المطاف إطلاق سراح "الرهائن" الذين لا يزالون لدى حماس، وأردفت:" بهذا فقط سنتوصل إلى هدنة إنسانية تفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار حتى يتوقف الموت أخيرا في غزة وحتى ينتهي أخيرا العنف والمعاناة بالنسبة لإسرائيل والفلسطينيين".

وطالبت الوزيرة الألمانية الحكومة الإسرائيلية بأن تنفذ سريعا ما أعلنته عن فتح ميناء أسدود إلى جانب حاجز إيرز الحدودي أمام نقل المساعدات لإمداد السكان المدنيين باحتياجاتهم بما في ذلك السكان في شمال قطاع غزة.

تجدر الإشارة إلى أن هذا الإعلان لم يتم تنفيذه حتى الآن. وقالت بيربوك إن المطالبة بفتح حاجز إيرز وميناء اسدود أمام شحنات المساعدات مستمرة منذ شهور " وهذه خطوات مهمة" مشيرة إلى أنه لا ينبغي للجانب الإسرائيلي الآن أن "يقدم المزيد من الأعذار".

وصرحت بيربوك بأن بلادها قدمت في الأيام الماضية بالتعاون مع شركاء مثل الأردن والإمارات مقترحات محددة حول كيفية إدخال شحنات المساعدات سريعا إلى غزة " لأن الوضع في غزة يتحول كل يوم إلى جحيم بالنسبة للشعب الذي لم يعد يجد ما يأكله وخاصة بالنسبة للأطفال".