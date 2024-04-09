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علق أحد مقاتلي كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، على كمين الزنة الذي استهدف جنود وآليات الاحتلال في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقال المقاوم في مقطع فيديو بثته قناة الجزيرة عن العملية: «ننسب الفضل لله سبحانه وتعالى أولا أن وفقنا في ظل النفحات المباركة لليلة الـ27 (من رمضان)».

وأضاف: «نوجه رسالة شكر للجباه الساجدة التي كانت ولا تزال تدعو للمجاهدين بالنصر والتمكين».

وتابع: «هذه عينة مصغرة مما يعانيه الجيش المهزوم في وحل غزة والذي سمحت الظروف الأمنية بعرضه ولا يزال الجيش المطئطئ رأسه للمجاهدين في السابع من أكتوبر، المتنمر على النساء والأطفال والأحجار يتكتم على خسائره ويفرض رقابته على جمهوره ويكتفي بإعلام أهالي القتلى في أضيق الدوائر تماشيا مع قرار نتنياهو المتفرد".

ولفت إلى أن نتنياهو الذي وصفه بالأحمق، يمني نفسه بالنصر الساحق مضحيا بجنوده وأسراه يوما تلو الآخر في سبيل الحفاظ على منصبه ورفاهية ابنه يائير.

مشاهد حصلت عليها #الجزيرة لاستهداف كتائب القسام جنودا وآليات إسرائيلية من النقطة صفر، عصر يوم السبت الماضي، في منطقة الزنّة شرق مدينة خان يونس#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/wSMr0Ehpef — قناة الجزيرة (@AJArabic) April 9, 2024

وسبق أن بثت قناة الجزيرة، مشاهد لاستهداف كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، جنودا وآليات إسرائيلية من المسافة صفر في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

ووقع الكمين يوم 27 رمضان في منطقة الزنة شرق خان يونس وأطلقت عليه القسام اسم "كمين الأبرار".

وجرى هذا الاستهداف ضمن معارك يوم السبت الماضي، في منطقة الزنّة شرق مدينة خان يونس، والتي كبّدت الاحتلال خسائر ضخمة.

وأظهرت اللقطات، لحظات الإعداد لتنفيذ العملية وإعداد الكمين لقوات الاحتلال وإطلاق النار عليهم وقنصهم عدد منهم، كما سُمع صوت صراخ الجنود.

كما بينت المشاهد هروب عدد من قوات الاحتلال إلى أحد المنازل المفخخة، وتفجيره به، وأظهرت كذلك عملية إجلاء الجنود القتلى، وسحب الآليات المُدمرة.