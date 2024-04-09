 أمن الحرم يباشر حالة إلقاء شخص نفسه من الأدوار العلوية للمسجد - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أمن الحرم يباشر حالة إلقاء شخص نفسه من الأدوار العلوية للمسجد

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 9 أبريل 2024 - 4:18 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 9 أبريل 2024 - 4:18 ص

باشرت القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام، حالة إلقاء شخص نفسه من الأدوار العلوية للمسجد، وجرى نقله للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة دون الكشف عن جنسيته.

وقالت القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، إنه جرى استكمال الإجراءات النظامية ، دون الكشف عن المزيد من التفاصيل .

وكان شاب معتمر /26 عاما/ أقدم في العام 2018على الانتحار بالحرم المكي الشريف، وهو ما أثار حالة من الدهشة والخوف وسط جموع المعتمرين والمصلين في الحرم.

وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، في يونيو 2018 بأن رجال الأمن باشروا حادث إقدام أحد المعتمرين على القفز من سطح المسعى إلى صحن الطواف بالدور الأرضي ، فسقط خلف المقام قتيلًا فور سقوطه وتم نقله إلى مستشفى أجياد من داخل الحرم المكي.

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