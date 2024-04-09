الكوريون الجنوبيون ينتخبون غدا برلمانا جديدا

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يتوجه الناخبون في كوريا الجنوبية إلى صناديق الاقتراع يوم غد الأربعاء لانتخاب برلمان جديد.

يذكر أن ما إجمالية 25ر44 مليون شخص يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في رابع أكبر اقتصاد في آسيا.

ويأمل حزب سلطة الشعب الحاكم الذي يتزعمه الرئيس المحافظ يون سوك يول في تصدر الانتخابات. ويريد الحزب الديمقراطي من التيار الليبرالي الاجتماعي منع ذلك والحفاظ على أغلبيته في الجمعية الوطنية"البرلمان".

ولا يزال موقف 300 مقعد في البرلمان على المحك.

ووفقا للجنة الانتخابات في البلاد، فقد سجل أكثر من 950 مرشحا و38 حزبا لخوض الانتخابات يوم غد الأربعاء.

وينظر إلى الانتخابات أيضا على أنها تقييم مؤقت مهم لحكومة يون، التي تتولى السلطة منذ عامين.

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة في عام 2027.

ويعتبر التنبؤ بتوزيع المقاعد في البرلمان أمرا صعبا. ولا تتضمن أحدث استطلاعات الرأي التي أجرتها معاهد أبحاث الرأي المختلفة توقعات واضحة بشأن أي حزب سيفوز.