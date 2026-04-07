 تقرير: اتهام أربعة جنود إسرائيليين بالتجسس لصالح إيران
الثلاثاء 7 أبريل 2026 5:24 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما تقييمك لأداء منتخب مصر بعد وديتي السعودية وإسبانيا؟
النتـائـج تصويت

تقرير: اتهام أربعة جنود إسرائيليين بالتجسس لصالح إيران

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 7 أبريل 2026 - 5:18 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 7 أبريل 2026 - 5:18 ص

كشف موقع "واي نت" الإخباري الإسرائيلي اليوم الاثنين، أنه تم إيقاف أربعة جنود إسرائيليين قبل عدة أسابيع على خلفية اتهامهم بالتعاون مع الاستخبارات الإيرانية.

وأوضح التقرير، الذي لم يذكر تفاصيل كثيرة، أن الموقوفين هم جنود في الخدمة الإلزامية.

وبحسب الموقع، أكدت الشرطة الإسرائيلية صحة الاعتقالات، مشيرة إلى أن التحقيقات لا تزال جارية، مع إضفاء طابع السرية على معظم معطيات القضية بموجب أمر حظر نشر.

 يأتي ذلك في خضم الحرب التي تشنها إسرائيل والولايات المتحدة على إيران منذ الـ28 من فبراير الماضي .

وأعلنت السلطات الإيرانية عن اعتقال أشخاص لتجسسهم لصالح إسرائيل ،وضمت آخر مجموعة تم القبض عليها 20 شخصا في المنطقة الشمالية الغربية من البلاد بتهم التعاون مع إسرائيل.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

شارك بتعليقك