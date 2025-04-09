صناع فيلم استنساخ يحتفلون بالعرض الخاص في التجمع الخامس

احتفل مساء الثلاثاء أبطال وصناع فيلم "استنساخ" بالعرض الخاص للعمل في إحدى المولات بمنطقة التجمع الخامس، وذلك بحضور بطل العمل سامح حسين، والفنانة هبة مجدي، والمنتج الفني أحمد بجة، والمخرج والمؤلف والمنتج عبد الرحمن محمد.

وحرصت الفنانة هاجر الشرنوبي على التواجد لدعم نجلها يوسف، أحد أبطال العمل، كما حرصت الفنانة لقاء سويدان على التواجد لتهنئة سامح حسين، بالإضافة إلى تواجد عدد كبير من صناع المحتوى منهم علي غزلان، وشاكر، وعدد آخر من صناع المحتوى. كما حرصت أيضًا وسام على دعم زوجها سامح حسين